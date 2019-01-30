Брюссель, 30 января, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit «не подлежит пересмотру», несмотря на решения британского парламента, 30 января передает агентство Reuters.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Председатель Европейского совета Дональд Туск

«Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, чего хочет Великобритания», — заявил Туск в послании к премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января о невозможности пересмотра соглашения по Brexit заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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