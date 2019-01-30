Псков, 30 января, 2019, 19:03 — ИА Регнум. В Псковской области в результате розыскных мероприятий установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 30 января, на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Пскове заявил начальник управления ФСБ России по Псковской области Алексей Кальян.

ФСБ

По его словам, в настоящее время в рамках соблюдения федерального законодательства с помощью Управления Роскомнадзора по Псковской области указанные интернет-ресурсы заблокированы.

«В регионе реализуется комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к отправке анонимных сообщений. Работа будет вестись до тех пор, пока эти лица не будут привлечены к ответственности», — отметил Алексей Кальян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области после получения анонимных угроз сегодня, 30 января, в Пскове и Печорах были эвакуированы более 19 тыс. учащихся 17 образовательных учреждений, а также посетители и персонал одного из торговых центров и сотрудники администрации Печорского района.

Читайте также: В Кремле прокомментировали новый всплеск звонков о бомбах

Массовые эвакуации людей в связи с получением анонимных сообщений также были проведены в Новгородской, Калужской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Ярославской, Орловской и других областях. С начала недели это — уже третья волна массовых эвакуаций людей в регионах России после сообщений с угрозами. Все они в результате проверок оказались ложными.