Симферополь, 30 января, 2019, 18:14 — ИА Регнум. С территории Украины уже давно ведётся последовательная и спланированная подрывная деятельность в адрес России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

Defense.gov Оператор с гарнитурой

«Это и «минирование» гражданских объектов в различных городах, мгновенные вбросы панических слухов в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Это доказывают и последние трагические события в российских городах. Теперь начинается этап более серьёзного вмешательства во внутренние дела нашей страны. Конечно же, смешно думать, что украинские националисты обладают таким уровнем компетенции и подготовки. Они лишь инструмент. А вот руководством и методобеспечением в этой игре, скорее всего, занимаются «консультанты» из США и Англии», — уверен эксперт.

По его словам, «джентльмены из лондонских клубов» активизировались после Brexit.

«Британия снова возвращается в большую мировую политику как самостоятельный игрок. И в качестве первого спарринг-партнёра они выбрали нас, успешно осуществив провокацию с «делом Скрипалей». Их опыт работы в многонациональных обществах по принципу «разделяй и властвуй» явно применяется в этом проекте. Противостоять в такой борьбе нелегко и основная работа будет проходить за кулисами тайной войны. Попытки же перенести обсуждение на внутренние проблемы и вопросы соцсправедливости, к сожалению, будут означать, что замысел сработал», — уверен эксперт.

По его мнению, такая дискуссия лишь обострит общественную повестку, чего и добиваются противники России.

«Другое дело, что такие вопросы нужно и надо обсуждать, вот только зависеть от внешних факторов это не должно. Главное помнить, наши противники также как и мы, испытывают сильнейшие внутренние проблемы, и внешняя экспансия для них — это способ их снять. Победит тот, кто дольше продержится. И, конечно, эта ситуация ещё раз подтверждает, что нынешний украинский режим должен быть сменён, Украина не может быть плацдармом для создания угроз национальным интересам и безопасности России», — уверен Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что Киев будет работать на раскол России через поддержку сепаратизма.