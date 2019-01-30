Вашингтон, 30 января, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Комиссия американского конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности (U.S.-China Economic and Security Review Commission — USCESRC) подготовила доклад на тему «Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Этот документ опубликован на сайте комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В документе прямо говорится, что администрация президента США Дональда Трампа привела Китай в качестве основной причины своего решения объявить о намерениях США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

По мнению авторов доклада, тот факт, что Китай не является участником Договора РСМД, позволил Пекину быстро расширить свой ракетный арсенал в рамках военной стратегии, направленной на противодействие военной мощи США и их союзников в Азии.

Они также отмечают, что Китай последовательно отказывается присоединиться к соглашению и выражает свое несогласие с выводом США о том, что Пекин получает преимущества, вытекающие из того, что он не ограничен рамками Договора.

Доклад освещает важность ракет наземного базирования Китая для общей военной стратегии Пекина; рассматривает реакцию Китая на потенциальный выход США из Договора РСМД; оценивает как положительные, так и отрицательные последствия выхода США из Договора для военного баланса в Азии, глобального режима контроля над вооружениями, отношений США с азиатскими союзниками и китайско-российских связей.

В докладе приводятся интересные цифры: «С середины 1990-х годов Пекин создал самый большой и разнообразный в мире арсенал ракет наземного базирования. Он насчитывает более 2000 баллистических и крылатых ракет, приблизительно 95 процентов из которых, по мнению американских чиновников, нарушали бы Договор РСМД, если бы его подписал Китай».