Хьюстон, США, 30 января, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Адвокат Ларри Уильямс II подал иск к компании Apple в суд округа Харрис штата Техас. Он утверждает, что из-за ошибки в сервисе FaceTime неизвестный подслушал показания, которые его клиент давал под присягой. Об этом сообщает сегодня, 30 января, Bloomberg.

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Адвокат заявил, что программная ошибка нарушает конфиденциальность «самых интимных разговоров без согласия». Уильямс требует выплату штрафных убытков по заявлениям о халатности, ответственности за качество продукции, искажении информации и нарушении гарантийных обязательств. Cумму убытков пока не определили. В Apple также пока никак не прокомментировали иск Уильямса.

Суть ошибки FaceTime состоит в том, что любой желающий может услышать собеседника еще до того, как тот возьмет трубку. Для этого звонящему нужно нажать на клавишу добавления нового собеседника и ввести свой номер телефона, не дожидаясь, пока ответит второй абонент. После этого пользователь на том конце фактически принимает звонок, даже если не совершал для этого никаких действий.

Ошибку обнаружили 28 января пользователи Twitter. Проблема затрагивает всех владельцев устройств на iOS 12.1 или более поздней версии, использующих FaceTime. Apple уже отключила функцию групповых звонков в сервисе на iOS и macOS и пообещала исправить уязвимость к следующему обновлению.