Рига, 30 января, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В кабинете мэра Риги Нила Ушакова в Рижской думе и у него дома работники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски, сообщает новостное национальное агентство LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Из сообщения агентства следует, что работников бюро сопровождал секретарь юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш, который не предоставил никаких комментариев о происходящем.

По разной информации СМИ, работники KNAB захватили с собой из думы полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были документы, а также свёрток, в котором, возможно, был компьютер.

Где находится сам Нил Ушаков, на данный момент неизвестно. Янис Урбанович — один из лидеров партии «Согласие», которую возглавляет Ушаков, заявил агентству LETA о том, что ему не удается связаться с Ушаковым и что о произошедшем он узнал из новостей.

Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видауксис заявил, что Ушаков не находится ни в отпуске, ни в командировке.

«О своём местонахождении он мне не отчитывается. Когда мы будем что-то знать, то распространим информацию», — добавил Угис Видаускис.

В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией агентству уже подтвердили, что в рамках уголовного процесса были проведены «неотложные процессуальные действия».

Также сообщается, что оппозиция повторно начала собирать подписи за отставку Ушакова с поста мэра Риги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре состоялась попытка националистов свергнуть с кресла главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

Формальным поводом этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.