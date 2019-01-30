Луганск, 30 января, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Двое боевиков в форме 44-й артиллерийской бригады ВСУ ограбили и избили 26-летнюю жительницу посёлка Новопсков, расположенного на подконтрольной Украине территории ЛНР. Об этом заявил 30 января на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Со слов потерпевший выяснилось, что нападающие ударили ее по голове, а после потери сознания избили её ногами, забрали телефон, деньги и украшения, скрылись с места преступления», — рассказал он.

Марочко отметил, что женщина была доставлена в больницу, где у неё констатировали переломы рёбер и сотрясение мозга.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР рассказал об избиении владельца магазина в населённом пункте Попасная. Три боевика 54-й бригады ВСУ избили мужчину, забрали дневную выручку и украли продукты из магазина.

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