Киркук, Ирак, 30 января, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выразил обеспокоенность по поводу возможности возвращения пешмерга в спорную провинцию Киркук, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Boris Niehaus Пешмерга. Киркук. 2014

Данное заявление политик сделал во время встречи с туркменским парламентарием Хасаном Тураном, на которой стороны обсуждали ситуацию в провинции.

«Киркук останется мирным городом, это будет маленькая модель Ирака. Стабильность в Киркуке — это стабильность в государстве. Мы не пойдем ни на какие сделки, угрожающие безопасности и стабильности», — отметил Абади.

Напомним, курды контролировали провинцию Киркук с 2014 года, однако после референдума о независимости, прошедшего в автономии в сентябре 2017 года, шиитские ополченцы вытеснили пешмерга из региона.