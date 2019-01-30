Москва, 30 января, 2019, 13:31 — ИА Регнум. РФ следует учиться на примере Венесуэлы и опасаться действий США по предоставлению оппозиционерам доступа к деньгам страны, которые хранятся в Америке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Госдеп США принял решение предоставить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Емельянов уверен, что РФ стоит всерьез отнестись к этому инциденту и сделать выводы.

«Предоставление доступа к счетам правительства оппозиционерам Венесуэлы — это тревожный звонок для нашей страны. Это новый формат оранжевой революции и ее поддержки извне», — уверен Емельянов.

Так, по его словам, своими действиями США доказывают, что могут предоставить любой оппозиции доступ к госсредствам страны, которые размещены в американских банках. При этом, напоминает депутат, часть средств РФ также находится в финансовых структурах США.

«Сегодня США открывают доступ оппозиционерам Венесуэлы, а завтра откроют доступ к счетам нашего Фонда национального благосостояния, условно, тому же Навальному или другому оппозиционеру, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Нам надо сделать выводы и перестать отправлять наши средства в США, чтобы не давать возможности использовать их против нас самих», — подчеркнул Емельянов.