Тбилиси, 30 января, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Демократии в Грузии нет, считает большинство граждан, опрошенных в ходе исследований общественного мнения, проведенных в декабре прошлого года по заказу американского Национал-демократического института (NDI). Политическую часть исследований представители NDI обнародовали 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На вопрос, насколько важно для них жить в демократической стране, положительно ответили 92% респондентов, 59% из которых считают этот вопрос очень важным, а 33% — важным.

На вопрос, есть ли демократия в Грузии, утвердительный ответ дали 43% опрошенных, отрицательный — 46%, а 11% ответа не дали или не знали. Об отсутствии в стране демократии заявили 53% респондентов в Тбилиси, но 40% сочли, что живут в демократической стране.

Больше всего положительных ответов на вопрос о наличии в Грузии демократии дали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет (50%) и жители поселений нацменьшинств (50%). Наименьшим этот показатель был среди респондентов в возрасте 55 лет и старше — 35%.

В ходе опроса гражданам было предложено выбрать, какая политическая система больше всего подходит Грузии. 53% сочли, что это демократическая республика западного типа, 11% выбрали «систему, имеющую много общего с советской системой, но более демократичную и ориентированную на рынок», по 10% респондентов отметили в опросниках «бывшую советскую систему» и «сильную авторитарную систему, ставящую порядок выше свободы», 2% высказались в пользу монархии или автократии, 1% отметил «другую систему», без уточнения, а 14% не знали ответа на вопрос.

Исследования по заказу NDI проводились с 6 по 20 декабря 2018 года. Первую часть исследований организация обнародовала несколько дней назад.