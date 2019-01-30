Москва, 30 января, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сообщения о минировании учреждений стали причиной массовых эвакуаций в ряде российских регионов 30 января. Анонимные звонки были зафиксированы в Астрахани, Калуге, Мурманске, Великом Новгороде, Петрозаводске.

Звонок

Так, в Великом Новгороде сообщения о бомбах привели к отмене занятий в школах города и эвакуации областной больницы. В столице Карелии «заминировали» мэрию и городской совет, сообщают соответственно пресс-службы региональных правительства и МВД.

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В Мурманске поступили сообщения о примерно 12 заминированных объектах. Здания обследуют саперы и кинологи, уточнили в областном управлении МЧС. В Астрахани эвакуировали около десяти школ, сообщения о бомбах поступали по электронной почте, сообщает РБК.

В Калуге угрозы касались в том числе основного здания городской управы и Дома правительства. В Брянске сообщения поступили в отношении ряда школ, городской администрации и торгового комплекса, сообщают региональные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января анонимные сообщения о бомбах были зафиксированы в регионах Сибири и Дальнего Востока. 28 января то же произошло в Хакасии, Алтайском крае и Новосибирской области. Угрозы относились к местам массового пребывания людей.

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