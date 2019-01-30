Москва, 30 января, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Следствием увеличения размера страховой выплаты за вред жизни и здоровью действительно станет рост цен на полис ОСАГО, но это подорожание можно считать справедливым, поскольку оно позволит обеспечить адекватные компенсации тем, кто серьезно пострадал в ДТП, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 30 января, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя заявления Российского союза автостраховщиков о росте цен на ОСАГО.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Российском союзе автостраховщиков предупредили о вероятном росте цен на ОСАГО на 10% вследствие увеличения размера страховой выплаты за вред жизни и здоровью. Министерство финансов и Банк России считают необходимым увеличить размер этой выплаты с 500 тыс. до 2 млн рублей.

«Конечно, следствием предложенных Минфином поправок станет подорожание ОСАГО, ведь страховщики не печатают деньги. Но в данном случае речь идет об осмысленном повышении, и его можно поддержать.

В целом ряде других страховых продуктов фигурирует та же сумма — 2 млн рублей, когда речь идет о смерти или существенном вреде здоровью. Де-факто это уже стало стандартом. И эта сумма, действительно, в подавляющем большинстве случаев покрывает необходимые расходы на лечение.

Человек, попавший в ДТП не по своей вине, может лечиться годами. Это серьезные расходы, и предусмотренных сейчас 500 тыс. рублей может не хватать. Существенный вред здоровью в результате ДТП получают 200 тысяч человек каждый год. Я готов платить за ОСАГО больше, если буду понимать, что это позволит получить достойную компенсацию тем, кто пострадает», — отметил Петр Шкуматов.