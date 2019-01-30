Тбилиси, 30 января, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Патриархия Грузии считает, что в вопросе признания автокефалии Украинской церкви необходимо проявлять большую ответственность, поэтому торопиться с признанием не собирается. Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном патриархией 29 января.

Monika Собор Святой Троицы — кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии

«Присвоение томоса Украинской церкви вызвало разногласия во всем православном мире, как в мирских, так и в духовных кругах. И у нас выявились две стороны, которые по отдельности стремятся всеми средствами защитить ту позицию, которую считают правильной. Налицо политические и религиозные оценки и заявления духовных и мирских лиц. При этом ни одна из сторон не воздерживается от оскорбительных высказываний, однозначного шантажа и унизительных фраз, что наносит тень прежде всего на авторов этих высказываний», — говорится в заявлении.

По мнению представителей грузинской патриархии, поспешные, необдуманные решения и действия никому добра не принесут.

«Сейчас главное — забота о сохранении единства православного мира, содействие тому, чтобы успокоить напряженную ситуацию и создать основанную на справедливости мирную среду», — считают авторы заявления.

Патриархия обращается ко всем гражданам Грузии и призывает их быть корректными как по отношению друг к другу, так и в отношении вопроса автокефалии Украинской церкви.

Отметим, что особую активность в этом вопросе проявляют представители оппозиции и прозападно настроенных неправительственных организаций и общественности. Они категорически требуют как от правительства Грузии, так и от патриархии однозначного признания полученного Украиной томоса.