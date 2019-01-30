Москва, 30 января, 2019, 11:39 — ИА Регнум. По информации из российского оборонно-промышленного комплекса, полным ходом идут испытания бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА «Охотник». Для них используется третий опытный образец истребителя пятого поколения Су-57. Бортовые радиоэлектронные системы БПЛА смонтированы на данном самолете.

Twitter | Ivan O'Gilvi БПЛА «Охотник»

Испытания на Су-57 позволяют выполнять опытно-конструкторские работы по другим сферам создания «Охотника». Использование Су-57 в данном случае вызвано тем, что первый полет БПЛА перенесен с осени 2018 года на весну 2019 года.

На днях в интернете были опубликованы фото БПЛА «Охотник», а также третьего экспериментального образца истребителя Су-57 с пиктограммой новейшего беспилотника, которая была расположена на киле самолета.

Испытания «Охотника» проводит Новосибирский авиационный завод, филиал ПАО «Компания «Сухой». В ходе испытаний проходит тестирование связи «борт-борт» бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) БПЛА «Охотник», которое установлено на Су-57, и БРЭО, которое находится на полосе Новосибирского авиазавода. Таким образом, проводится отработка группового применение БПЛА. Данная задача, кстати, прописана в опытно-конструкторских работах по созданию боевой машины.

Известно, что БПЛА «Охотник» уже проводил разгон по ВВП Новосибирского авиазавода и достиг скорости 200 километров в час. Это произошло в ноябре 2018 года. При создании боевой машины используется технология «стелс». Аэродинамическая схема БПЛА представляет собой «летающее крыло». Взлетная масса доходит до двадцати тонн. Реактивный двигатель «Охотника» позволит ему развивать скорость до одной тысячи километров в час.

На данном этапе конструкторы заявляют, что на БПЛА «Охотник» отрабатываются элементы искусственного интеллекта и автономности для российского истребителя шестого поколения.

Однако военная мысль не стоит на месте, и ряд экспертов уже сейчас полагают, что шестое поколение истребителей, скорее всего, будет беспилотным. По их мнению, главным тормозом развития авиации сейчас является предел физических возможностей человека.