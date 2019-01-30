Абакан, 30 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В начале февраля Хакасию накроют сильные морозы. По данным Хакасского центра по гидрометеорологии, температура воздуха местами опустится до — 40 градусов и ниже.

Мороз

Как сообщили ИА REGNUM 30 января в республиканском правительстве, глава Хакасии Валентин Коновалов попросил руководителей всех уровней учитывать в работе прогнозы синоптиков и своевременно принимать необходимые меры.

«Любое осложнение погодных условий может повлиять на работу объектов жизнеобеспечения и благополучие населения. Мы должны быть готовы ко всем оперативным ситуациям», — сказал Коновалов.

По данным регионального минстроя, с начала отопительного сезона по 29 января в жилищно-коммунальном хозяйстве Хакасии зафиксировано 37 аварийных случаев (40 — за аналогичный период прошлого года).

По прогнозам метеорологов, холодной будет вся первая половина февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 30 января регионы Западной Сибири ожидает резкое похолодание, существенно отклоняющееся от нормы.

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