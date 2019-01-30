Владивосток, 30 января, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал, что многострадальный приморский недострой — отели «Хаятт» — будут проданы в марте. Цену на них предполагается снижать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zombiyaic Гостиница «Хаятт» во Владивостоке

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О будущем отелей «Хаятт» полпред рассказал во время встречи с журналистами во Владивостоке. Он выразил надежду, что в марте отели будут проданы.

«Кожемяко согласился продать «Хаятты». Первый аукцион прошел фактически по цене затрат. Желающих не нашлось, но мы догадывались, что так и будет, ведь, чего греха таить, тратить на них придётся очень много средств. Заинтересованные лица появятся, я уверен. Разговоры уже есть, буквально вчера у меня была одна компания, и мы обсуждали этот вопрос. До конца марта продадим, я надеюсь», — привело слова полпредаИА Примпресс.

Полпред также добавил, что следующий аукцион пойдёт на понижение цены.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство отелей «Хаятт» в Приморье было потрачено 18,6 млрд рублей. Это строительство стало «образцом» бесхозяйственности и воровства. Содержание недостроев ежемесячно обходится приморскому бюджету в 32 млн рублей, при этом 15 млн — проценты Сбербанку.

Власти Приморья очень надеялись на благополучный исход торгов на «голландском» аукционе, которые должны были пройти 25 января, но не состоялись из-за отсутствия заявок. Хотя интерес к отелям проявляли многие компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии. Но дальше разговоров дело не пошло.