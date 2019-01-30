Вашингтон, 30 января, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Россия и Китай будут сотрудничать ради противостояния США, таковы ожидания американской разведки. Об этом заявил директор национальной разведки Дэниел Коутс во время слушаний комитета по разведке сената конгресса США.

Mil.ru Россия и Китай

По его словам, от РФ и КНР будет исходить широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов в отношении США и их союзников. Спецслужбы ожидают, что эти страны будут сотрудничать для противостояния целям США.

Россия и Китай рассчитывают опереться на растущие сомнения в ряде стран в отношении либеральной модели развития. Для этого они сотрудничают в том числе через международные организации, стремясь выступить противовесом США и других странам Запада, пояснил Коутс.

Как сообщало ИА REGNUM, Коутс не сомневается в попытках России вмешаться в процесс президентских выборов на Украине посредством кибератак. Стоит напомнить, что Вашингтон так и не подкрепил доказательсвами обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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