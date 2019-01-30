Екатеринбург, 30 января, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге учащиеся образовательных организаций переведены на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Причиной ограничительных мероприятий в школах стала заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом. По сведениям Роспотребнадзора, 21−27 января было зарегистрировано 21 088 случаев ОРВИ. Это выше уровня, зарегистрированного на предшествующей неделе.

При этом детские сады будут принимать воспитанников. Их смогут посещать лишь дети, имеющие прививки от острых вирусных инфекций.

Ограничения введены 30 января и будут действовать до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе власти города ввели ограничения для тех детей, которые не привиты от гриппа и кори. Их не должны были пускать в образовательные учреждения. В конце недели ограничения были сняты. Но родителям не рекомендовали отпускать детей в школы и детсады в случае наличия у них симптомов ОРВИ.