Москва, 30 января, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Министерство просвещения намерено уменьшить административную нагрузку на учителей в школах. Соответствующий законопроект размещён на официальном портале для общественного обсуждения, сообщили в Минпросвещения РФ.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Согласно законопроекту, предлагается оградить педагогов от составления отчётов, ответов ‎на информационные и иные запросы.

По мнению министра просвещения Ольги Васильевой, учителя необходимо располагать временем для развития своих навыков и совершенствования программ.

Отмечается, что законопроект позволит обеспечить выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о снижении нагрузки на педагогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ высказался за сокращение бюрократической нагрузки на учителей. «Надо максимально сократить административную, бумажную нагрузку на педагогов и образовательные организации в целом», — предложил Путин.

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