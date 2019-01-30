Вашингтон, 30 января, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Гондурас и Камерун обошли Украину в международном рейтинге безопасности. Об этом сообщает американское издание Global Finance.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Отмечается, что украинское государство заняло в перечне наиболее безопасных стран мира 12-е место с конца (116-я позиция). По мнению экспертов, к такому результату Украину привело состояние экономики страны, а также гражданская война в Донбассе. Согласно оценкам, опаснее Украины такие страны, как Конго, Венесуэла, Мали и Чад.

В тройку наименее безопасных стран мира вошли Гватемала, Йемен и Филиппины. Самыми безопасными признаны Исландия, Швейцария и Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов организации Transparency International, Украина обогнала Россию по «индексу восприятия коррупции».

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