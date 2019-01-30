Москва, 30 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Обновление вертолетного парка России названо задачей государственного масштаба на выездном заседании экспертного совета Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ). Мероприятие было посвящено мерам господдержки авиации, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Roberta F Винт вертолета

«Сегодня 85% вертолетов, эксплуатируемых в России, старше 25 лет. В основном — это Ми-8Т и Ми-2, при этом они выполняют большую часть авиационных работ, в том числе, по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

Выступивший на мероприятии генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что встречи с представителями отрасли являются отличной возможностью получить обратную связь от заказчиков, лучше понять их пожелания и задачи.

В ходе заседания участники обсудили участие государства в части поддержки продаж, эксплуатации и дальнейшего обслуживания вертолетной техники. Представители эксплуатантов вертолетной техники внесли предложения по развитию перевозок при помощи вертолётов в регионах, поделились своим опытом, а также наметили направления сотрудничества с холдингом.

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