Каракас, 30 января, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Венесуэла всегда с благодарностью принимает от России помощь «во всех смыслах». Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

По словам Мадуро, он просил президента России Владимира Путина о поддержании постоянных контактов между Москвой и Каракасом, о поддержке Венесуэлы на дипломатическом и политическом уровне в ООН и о «защите правды» Венесуэлы на мировой арене.

«У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным», — отметил венесуэльский лидер в интервью РИА Новости.

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Несколько дней назад Путин сообщил Мадуро о намерении усилить сотрудничество с Венесуэлой в экономике, торговле, нефтегазовой сфере, военном и других направлениях. В части военного сотрудничества Россия снабжает Венесуэлу современными системами вооружений и обучает персонал, пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне политического и экономического кризиса глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Руководство ряда стран признало Гуайдо в таком качестве, Россия же продолжает считать законным президентом Николаса Мадуро.

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