Берлин, 30 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Европе снижается собственная добыча природного газа, причём процесс этот проходит стремительно. При этом потребность в ресурсе, напротив, постоянно растёт. Единственным возможным вариантом закрыть этот разрыв между спросом и объёмами собственной добычи является российский газ, который обеспечивает 43% потребности ЕС. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Отмечается, что крупнейшие европейские месторождения очень быстро сокращают добычу газа. Так, десятое по величине в мире Гронингенское газовое месторождение расположено в Нидерландах. С 2013 года по 2018 год добыча газа на нём сократилась более чем в два с половиной раза — с 53,8 млрд кубометров до 20 млрд кубометров. А вот потребность ЕС в газе возросла. Только в 2017 году объёмы его потребления достигли 491 млрд кубометров, что на 6% больше, чем годом ранее.

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Как подчёркивает издание, зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до 409 млрд кубометров, что станет рекордом всех времен. Импульс к значительному росту поставляемых российской компанией «Газпром» в ЕС объёмов природного газа даст завершение в скором времени строительства «Северного потока —2» и «Турецкого потока». Ещё одно преимущество — цена. Российский газ ощутимо дешевле, чем у других поставщиком, в том числе США.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что партнёры российского газового холдинга «Газпром» в Европе запрашивают такие объёмы российского природного газа на последующее десятилетие, которые уже больше, чем сегодня может транспортировать имеющаяся ныне инфраструктура предприятия.