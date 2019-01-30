Якутск, 30 января, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Якутии в этом году рост числа пациентов детской инфекционной больницы начался раньше, чем в прошлом, и она уже переполнена. Об этом заявил главврач медучреждения Владимир Богдашин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru В больнице

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«Стационар переполнен, заняты все 145 коек, — цитирует главврача детской инфекционной больницы Якутии Владимира Богдашина News.Ykt.ru. — Развернуты дополнительные 45 коек в детской городской больнице на улице 50 лет Советской Армии. В этом году рост числа пациентов начался раньше, чем в прошлом году, сразу после новогодних праздников».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии заболеваемость ОРВИ выше нормативных уровней в два раза, а в Якутске этот показатель превышен уже в 2,7 раза. 82% заболевших в столице республики — дети. Во всех школах республики объявлен карантин. Доля вирусов гриппа достигла 37,9%.