Эпидпорог ОРВИ в Якутске превышен в 2,7 раза

Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии заболеваемость ОРВИ выше нормативных уровней в 2 раза, а в Якутске этот показатель превышен уже в 2,7. При этом 82% заболевших в столице республики — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В Якутске наиболее сильными темпами растёт количество заболевших в возрастной группе 7−14 лет. Преобладают вирусы негриппозной этиологии, но и уровень заболеваемости гриппом в столице региона растёт, его доля достигла уже 37,9%. В школах города продолжается карантин, объявленный во всех учебных заведениях Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в школах столицы Якутии был введён с 23 января в связи с напряжённой эпидемической ситуацией в городе. Всем жителям Якутска для профилактики рекомендовано носить медицинские маски, принимать противовирусные препараты и ограничить детей от посещения мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, магазинов и учреждений общественного питания.

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