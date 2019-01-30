Пекин, 30 января, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Национальная метеообсерватория Китая выпустила «синий» уровень предупреждения о погодной опасности в связи с приходом холодного фронта на большую часть территории страны, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Холод

С 30 января по 1 февраля холодный фронт накроет большую часть северных и восточных районов Китая, приведя к падению температуры на 6 — 8 градусов Цельсия. В некоторых районах Внутренней Монголии на севере Китая, температуры и вовсе могут упасть на 12 градусов. Холодный фронт также принесет сильный ветер на нижнее и верхнее течение реки Янцзы, а также восточные и южные приморские районы.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности. Степень угрозы по мере возрастания обозначается цветовыми обозначениями от «синего» и «жёлтого» к «оранжевому» и «красному».