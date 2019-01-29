Москва, 29 января, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Законопроект, дающий право театрам и циркам увольнять невостребованных артистов, разработал Минкультуры, сообщается на портале правовой информации.

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Предполагается, что в отношении творческих работников театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков будет проводиться оценка востребованности их в репертуаре.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, оценка будет проходить не чаще, чем раз в три года, «оценочной комиссией, самостоятельно формируемой работодателем». Оговаривается, что в ее состав обязательно должны быть включены представители самих работников, например, из профсоюза.

Кроме того, уволенному невостребованному артисту предоставляется компенсация. Ее размер должен быть «не ниже трехкратного среднего месячного заработка».

Предусмотрены исключения: оценке не подлежат руководители организаций, беременные женщины и матери с детьми в возрасте до трех лет, артисты, имеющие детей-инвалидов, а также работники с почетными званиями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на борьбу со спекулянтами и перекупщиками билетов в театры и на другие культурные и развлекательные мероприятия.