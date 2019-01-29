Пекин, 29 января, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Китайская ежедневная газета Global Times опубликовала статью, касающуюся характеристик баллистической ракеты средней дальности DF-26, стоящей на вооружении НОАК.

Грук Андрей ИА Красная Весна ВМС КНР

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провели учения на северо-западе Китая, в ходе которых были запущены две баллистические ракеты средней дальности DF-26. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Впервые был обнародован запуск ракеты DF-26 и подробные изображения ее внешнего вида.

По мнению китайских военных экспертов, представленные материалы о запуске ракеты показывают, что ракета DF-26 способна корректировать траекторию в ходе полета и атаковать движущиеся авианосцы.

На пресс-конференции министерства обороны Китая в апреле 2018 года было заявлено, что ракета DF-26 может нести как обычную, так и ядерную боеголовку, а также способна наносить высокоточные удары по наземным целям или средним и крупным судам на море.

Западные эксперты всё-таки сомневаются в способности данной ракеты поразить движущийся корабль, т.к. пока такие возможности практически не продемонстрированы. В то же время они вынуждены признать, что DF-26 имеет эффективную дальность действия до 4500 километров и может достичь военно-морских баз США на Гуаме в западной части Тихого океана.