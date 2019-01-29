Тула, 29 января, 2019, 20:39 — ИА Регнум. «Хорошие мысли посещают нашу думу», — коротко описал житель Тулы Владимир Коротков новость о сокращении депутатов Тульской областной Думы. Да, у народных избранников региона снова созрел план об изменении выборных законов, которые могут применить уже осенью 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Не партийность, а эффективность

Ранее в Тульской областной Думе внесли изменение в статьи законов «О видах избирательных систем…», добавив пятый вид. Теперь депутаты взялись за самих себя. Народные избранники сокращают число мандатов с 38 (как сейчас) до 36-ти. В частности, подготовлены поправки в законопроекты, связанные с выборами регионального парламента 7-го созыва.

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В состав инициативной группы вошли депутаты всех партий, представленных в облдуме. Подписи под документом поставили 17 парламентариев. Они ратуют за увеличение количества одномандатных избирательных округов с 19-ти до 24-х, формирование партийного списка кандидатов в депутаты без использования общерегиональной (областной) части, изменение принципа распределения депутатских мандатов внутри партийного списка кандидатов [при подсчете голосов учитывать не число, а процент проголосовавших] и применение порядка голосования «Мобильный избиратель».

Если заглянуть в историю, то вспомнится, что в Тульскую областную Думу 1-го созыва избирали 27 депутатов, а со 2-го по 5-ый корпус народных избранников было 48. В 6-м созыве — 38 депутатов, но сегодня трудятся 37 парламентариев. Действующие депутаты, предлагая поправки, исходят из логики пропорциональности распределения мандатов.

«Инициативу следует оценить как верную. Уровень доверия партийной системе среди избирателей отнюдь не на высоком уровне. При этом уровень доверия действующему губернатору Тульской области Алексею Дюмину, напротив, высок. В этом плане формируется модель, когда в команду губернатора должны входить депутаты не в силу своей партийной принадлежности, а в силу их эффективности для работы в регионе. Представляется, что гораздо больше доверия будет конкретным политикам, которые имеют намерение попасть в облдуму», — отмечает руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Возможное сокращение количества депутатов с 38 до 36 политолог оценивает позитивно:

«Никакого смысла увеличивать количество парламентариев не вижу. Кстати, уже больше года в областной думе не 38 депутатов, а 37, и это никак не сказывается на качестве работы. При этом следует прогнозировать многопартийность нового состава парламента. Она, на мой взгляд, отвечает и интересам жителей, и губернатора».

Депутата будут знать в лицо

Логично, что за сокращением количества мандатов последует экономия средств регионального бюджета: уменьшатся расходы на обеспечение деятельности Тульской областной Думы. А если станет больше мажоритарных (одномандатных) округов, то уменьшится территория округа и количество избирателей. Таким образом, работа депутата будет более адресной.

Инициаторы изменений считают, что использование мажоритарной системы существенно увеличит шансы на победу представителей небольших партий, беспартийных кандидатов, а также местных кандидатов, которые живут по соседству со своими избирателями, погружены в проблемы округа, хорошо знают территорию и людей. Но, по мнению политолога Николая Евдокимова, ни одна из систем (когда 2/3 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 1/3 — по пропорциональной) не является идеальной.

«У любой есть свои плюсы и минусы. Данное решение действительно приведет к тому, что депутаты будут ближе к населению, усилится персональная ответственность перед избирателями. Но с другой стороны, это говорит о том, что партийная система в области слаба, политические партии не способны эффективно выстраивать работу с местными отделениями, что является обязательным условием для развитой пропорциональной системы», — объясняет политолог.

Еще одно «ноу-хау» тульских депутатов — «Мобильный избиратель». Эта программа предоставит возможность проголосовать жителям области по месту пребывания (работы, учебы), тем самым регион сможет отказаться от открепительных удостоверений. То есть избиратели подаютзаявление о включении их в списки через портал госуслуг или МФЦ, что позволитминимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

«Это требование времени, — говорит Николай Евдокимов. — Мы идем к тому, что внедрение новых информационно-коммуникационных технологий уже в ближайшие годы изменит внутренние и внешнее наполнение избирательного процесса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую пятую избирательную систему, при которой ¾ депутатов избираются в многомандатных округах и только ¼ по партийным спискам, могут применить уже на выборах Тульской городской думы в 2019 году. Поправки в законы, касающиеся регионального парламента, при которой 75% будут избираться по одномандатным округам и 25% — по партспискам, депутаты рассмотрят 31 января. Отметим, что подобную систему планируют ввести в еще одном российском регионе — Волгоградской области.