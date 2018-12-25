Изменение избирательной системы в Тульской области: плюс или минус

Тула, , 15:05 — REGNUM Теперь пять. 13 декабря Тульская областная дума внесла поправки и утвердила статьи законов«О видах избирательных систем и порядке их применения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований» и «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления». Проще говоря, до сего дня в регионе действовали четыре избирательные системы из пяти возможных в России:

1.Пропорциональная — выборы депутатов только по партийным спискам;

2.Мажоритарная — выборы депутатов в одномандатных избирательных округах;

3.Мажоритарная абсолютного большинства — побеждают кандидаты, набравшие 50% +1 голос (применялась на выборах депутатов в Тульскую городскую думу в 2014 году);

4.Смешанная — 50% мандатов распределяются по пропорциональной, а 50% по мажоритарной системам.

Новую пятую избирательную систему, при которой 3/4 депутатов избираются в многомандатных округах и только¼по партийным спискам, могут применить уже на выборах Тульской городской думы и областной думы в 2019 году.

«Изюминка» в вариативности

Законопроект в облдуму внес председатель региональной ЦИК Павел Веселов 3 декабря 2018 года. За десять дней народные избранники решили утвердить поправки в статьях двух законов. Специалисты «изюминкой» обновления считают то, что каждый муниципалитет будет вправе самостоятельно выбирать удобную для себя избирательную систему. Но так как контроль «партии власти» над всеми законодательными собраниями и собраниями представителей установлен полный, это дало право парламентским оппонентам «Единой России» обвинить правящую политическую партию в том, что они в угоду политической ситуации смогут применять более удобную для себя избирательную систему.

Сегодня в облдуме — 38 депутатов, в гордуме — 36. На данный момент для их избрания применяется смешанная избирательная система, как и в Государственной думе РФ. Ее суть заключается в том, что часть депутатских мандатов распределяется с принципами мажоритарной системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а другая часть — в соответствии с принципами пропорциональной системы, что, как утверждают эксперты, способствует более полному учету голосов избирателей и точнее отражает реальную картину политической ситуации в стране. При выборах по пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. При мажоритарной избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. Кстати, смешанная система используется в Японии, Германии, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии.

Введение же многомандатных округов сильно усложняет жизнь политикам популистского толка, в первую очередь благодаря резкому увеличению размеров избирательного округа. «Потянуть» избирательную компания на округе, размер которого может возрасти почти в пять раз — непростая задача. Да и победить пресловутый «административный ресурс», помноженный на усилия пятерки кандидатов не всякому политику будет по силам.

«Изменения законодательства в данный момент направлены на обеспечение разнообразных возможностей регулирования избирательного процесса в изменившихся общественно-политических условиях. Снижение уровня поддержки «Единой России», составляющей костяк депутатского корпуса, грозит потерей управляемости и консолидированности законодательных органов власти. Выбор одной из пяти систем можно варьировать в зависимости от конкретной политической ситуации. В этом смысле возможности муниципалитетов по выбору избирательной системы, и, соответственно, влияния на электоральную ситуацию, были расширены, — отмечает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы»Евгений Крылов. — Выборы по многомандатным округам уже состоялись в этом году, практика себя зарекомендовала. Их преимущества очевидны, несмотря на критику оппозиционных лидеров: побеждает группа кандидатов с равным количеством голосов, возможность пройти активным лидерам, при выбытии депутатов избиратели не остаются без своего представителя и новые выборы проводить не надо. Поэтому это сделано еще из соображений экономии».

Противники нововведения

За изменение законодательства областные депутаты проголосовали практически единогласно. Против выступил лишь один — руководитель фракции КПРФ Алексей Лебедев. Он отметил, что это первый шаг к сокращению партийных списков и ущемление прав избирателей.

«Законопроект внесен в Думу в строгом соответствии с уставом области. Он полностью корреспондирует и с федеральным законодательством. Важно, что с данной законодательной инициативой вышла избирательная комиссия. Это коллективный орган, в состав которой входят представители всех политических партий, представленных в законодательных органах власти, а таких в регионе сейчас четыре,— отметил первый зампредседателя Тульской областной Думы Александр Москалец. — До следующих муниципальных выборов — девять месяцев. Вполне достаточно, чтобы оценить ситуацию и выбрать ту систему, которая отвечает духу времени и положению дел».

Представители различных политических партий в Тульской области заявили, что сегодня идет искусственное нагнетание проблемы. Хотя минувшие сентябрьские выборы 2018 года в регионе прошли практически гладко и все политические силы тогда многомандатная система устраивала. Это отметил и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаевна встрече с губернатором Тульской области. Гость региона сказал, что выборы главы области и президента прошли в формате, который можно назвать идеальным — практически без жалоб и нарушений.

«В следующем году у нас состоятся выборы в областную и городскую думы, органы местного самоуправления. Общая задача избирательных комиссий, наблюдателей, всех ответственных органов провести их максимально прозрачно и в рамках всех требований законодательства», — заявил губернатор Алексей Дюмин.

По мнению политологов, с приходом Дюмина в регион в 2016 году открылась новая конфигурация власти.

«Дюмин четко обозначил, что ориентирован не на прогнозируемые выборы с жестким сценарием, а на создание конкурентной среды и управление политическим ландшафтом. Эта парадигма открывает возможности реально конкурентных выборов, что, в свою очередь, несомненно укрепляет региональную политическую субсистему и повышает уровень доверия к ней со стороны избирателей. Полагаю, что инициированные Дюминым законодательные новации содействуют повышению конкурентности процесса», — отмечает исполнительный директор евразийского центра «Самрау»Константин Сафронов.

Главное — работа партий с избирателями

Политологи отмечают, что обновление избирательной системы Тульской области, а точнее ее дополнение пятым типом, расширит возможности регионального ЦИКа и никоим образом не повлияет на выбор избирателя.

«Эффективность любой избирательной системы определяется политической практикой ее использования. Поэтому сейчас делать какие-то выводы относительно того, насколько предлагаемая модель будет успешна, рано. Однако, как и любая другая система, она, безусловно, имеет право на жизнь. При этом практика показывает, что для большинства граждан система голосования неважна, они в рамках любой модели голосуют за того кандидата или партию, которые им ближе. Поэтому тот факт, что существует несколько моделей выборов говорит лишь о более широких возможностях центральной избирательной комиссии субъекта. А то, что каждый муниципалитет сможет сам определять удобную для себя избирательную систему — это скорее плюс для развития системы местного самоуправления»,— объясняет политолог Николай Евдокимов.

Он также отметил, что все партии изначально находятся в равных условиях, и если их работа с избирателями выстроена эффективно, то наличие той или иной модели избирательной системы носит чисто технологический характер.

«Опыт последнего времени показывает, что, если власть не пользуется поддержкой людей, то она проигрывает при самых разных моделях голо сования, равно как и наоборот — высокий уровень поддержки избирателей помогает побеждать независимо от типа избирательной системы», — заключил политолог.