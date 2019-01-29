Москва, 29 января, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Законопроект о возможности гражданам взять отсрочку по ипотечным платежам в сложных жизненных ситуациях может быть внесен в Госдуму до конца недели, то есть до 1 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Центробанк РФ разработал законопроект и предлагает ввести возможность гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, получать право на так называемые «ипотечные каникулы». Другими словами, они смогут получить отсрочку по платежам, если, например, потеряют работу. Условия получения таких каникул будут прописаны в законопроекте, однако в ЦБ сообщают, что их срок составит один год. При этом за один раз гражданин может воспользоваться отсрочкой не более 6 месяцев. Как отмечает первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов, ЦБ предлагает дать гражданину право самому решить, будет ли он брать полные каникулы либо использовать их по частям.

«Законопроект подготовлен, и я допускаю, что он будет внесен в Госдуму уже на этой неделе. Концептуально я эту идею поддерживаю, она дает возможность людям, попавшим в сложную ситуацию, как-то отложить выплаты по кредитам. Понятно, что это не прощение, могут быть определенные обстоятельства для того, чтобы с граждан прекратить взыскание залога и его продажи», — отметил Аксаков.

По его словам, такие каникулы дадут гражданам возможность заняться поиском новой работы или других источников для того, чтобы нормально оплачивать долг. Однако важно, чтобы Центробанк не расценивал такие действия как реструктуризацию кредита, чтобы не увеличивать нагрузку банка.

«Важно, чтобы Центробанк такие ситуации оценивал исходя из такой законодательной возможности (предоставления каникул) и, соответственно, банку не надо было формировать повышенный резерв», — подчеркнул Аксаков.

При этом он особо отметил, что в законопроекте надо будет четко прописать случаи, при которых граждане действительно могут претендовать на право ипотечных каникул.

«Мы будем смотреть эти особые случаи, так как надо очень четко прописать, чтобы не было злоупотреблений новыми нормами», — отметил Аксаков.