Минск, 30 января, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Одно из сетевых белорусских изданий позволило себе опубликовать материалы, прославляющие террористов. Позитивная оценка «героических» кавказских экстремистов и их украинских единомышленников — это еще один шаг на пути к антироссийской «белорусизации», считает автор ИА REGNUM Сергей Артеменко.

BELMEDIASCHOOL.ORG Елена Анисим

Газета «Новы час», в которой была размещена серия статей про «героических борцов» — террористов является органом «Товарищества белорусского языка», сокращенно ТБМ, уже печально прославившегося на информационном и политическом пространстве. Инициативы «товарищества» сводятся к разработке стратегии «белорусизации», имеющей целью оттолкнуть Белоруссию от России. В этом ТБМ поддерживает сами белорусские власти, в результате чего на территории Белоруссии вольготно себя чувствуют такие «борцы за свободу», как, например, Елена Анисим, возглавляющая ТБМ и допущенная в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Вот так русофобы стали числится «конструктивной белорусской оппозицией» теперь уже вполне официально. И даже пропаганда международного терроризма им не помеха. Или в этот раз такое деяние всё же найдет соответствующую оценку?

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