Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Логика чиновников состоит в том, что за редким исключением за компьютером работают все и жаловаться на усталость от компьютеров — все равно что жаловаться на плохой климат, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя предложение об отмене обязательных медосмотров у офисных работников.

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Как сообщалось ранее, Министерство труда предлагает отменить обязательные предварительные и периодические медосмотры для этой категории работников с августа 2019 года. Условия работы за компьютером не являются вредными или опасными, эта работа не связана с риском получения травм и профессиональных заболеваний, полагают в министерстве.

«Сейчас закон обязывает работодателей проводить как предварительные, до приема на работу, так и периодические, для нанятых сотрудников, медосмотры. Работодатель несет затраты на их проведение, а также на проведение инструктажа по технике безопасности, но при этом освобождается от претензий в том случае, если с работником что-то случится.

Особенность офисной работы состоит в том, что компьютеры стали инструментом тотального пользования. Есть работники, для которых это вообще единственный инструмент. Но и все остальные, за редким исключением, проводят за компьютером около 60% рабочего времени.

Работа за компьютером стала общим местом. И логика министерства состоит в том, что жаловаться на усталость от компьютеров — это все равно что жаловаться на плохой климат или на холод. В конце концов, люди же «сидят» в телефонах и планшетах и за пределами рабочего времени, и никому не приходит в голову жаловаться на это», — отметила Елена Кудрявцева.