Москва, 29 января, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Прежде чем штрафовать жителей РФ за отказ ставить газовые счётчики, нужно сначала списать им те неоплатные долги, которые у них накопились, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу главы комитета по энергетике Госдумы Павла Завального («Единая Россия»), который предложил штрафовать российских потребителей газа за отказ ставить счётчики, учитывающие потребление голубого топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Если проводить параллели с учётом потребления воды населением, то, вообще говоря, установка счётчиков положительно сказалась с точки зрения расходов на потребление воды, — сказал Комолов. — Когда я был муниципальным депутатом, то ко мне часто обращались люди по этому вопросу. Если раньше учёт водопотребления осуществлялся по общедомовому счётчику, то сейчас люди платят ровно столько, сколько они сами потратили. И в этом смысле, как правило, наблюдается экономия».

Однако, как полагает Комолов, проводить прямые параллели с потреблением газа нельзя, потому что в РФ не только потребители, но и предприятия задолжали очень большие суммы газовому хозяйству.

«Долги исчисляются суммой примерно в 130 млрд рублей, — заметил Комолов. — 40 млрд приходится на потребителей. И важно решить сначала эту проблему. Проблему высокой степени долга. Известная проблема с жителями Грозного, которым предложили списать 9 млрд рублей долга за газ, в то время как не меньший долг стоит перед субъектами Федерации. И по этой причине мне думается, что начинать разговор о газовых счётчиках нужно с решения проблемы долгов и возможности их списания. Эти долги неоплатные и возвращены не будут».

Как подчеркнул экономист, доходы населения падают, и возможности погасить эти долги у жителей РФ нет.

«Если эти счётчики будут установлены за счёт государства, в чём лично я сильно сомневаюсь, тогда будет экономия, — отметил Комолов. — Но в приватизированных квартирах счётчики на воду устанавливались самими жителями. А счётчик на газ — это более дорогостоящее оборудование, чем счётчик на воду, и я представляю, что это будет существенный расход для семейного бюджета».

Кроме того, Комолов предположил, что, поскольку вряд ли есть общедомовые нужды на использование газа, то после установки газовых счётчиков людям вряд ли удастся сильно сэкономить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российских потребителей природного газа могут начать штрафовать за отказ ставить счётчики. Соответствующие предложения о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях внёс в Госдуму глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»).

По словам парламентария, монтаж счётчиков газа у всех потребителей в стране должен был быть осуществлен до 2012 года, однако на сегодняшний день около 400 тыс. приборов не установлены поставщиками из-за противодействия потребителей голубого топлива. Завальный полагает, что штрафами ситуацию удастся сдвинуть с мёртвой точки.