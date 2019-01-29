Берлин, 29 января, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Международное антикоррупционное движение Transparency International понизило место России в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции (ИВК) в госсекторе экономики. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Отмечается, что в новом рейтинге Россия с начисленными 28 баллами из 100 возможных опустилась сразу на три места — до уровня Папуа-Новой Гвинеи, Ливана, Ирана и Мексики. На сегодняшний день Transparency International разместило Россию на 138-м месте в мире по ИВК.

В то же время, по мнению экспертов организации, Украина на два балла (с 30 до 32 баллов) улучшила свое положение. Молдавии были начислены 33 балла.

На первой строчке международного рейтинга расположилась Дания (88 баллов), на втором месте — Новая Зеландия (87 баллов). Замкнули тройку лидеров Сингапур, Швеция, Швейцария и Финляндия (по 85 баллов).

Страны с наихудшими показателями ИВК — Сомали (10 баллов), Южный Судан и Сирия (по 13 баллов).