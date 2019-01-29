Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Реальные денежные доходы населения Санкт-Петербурга в январе — ноябре 2018 года составили 98,8% по отношению к этому же показателю за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил Петростат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Падение реальных доходов произошло, несмотря на рост средней номинальной зарплаты в Петербурге в 2018 году на 10,7%.

Средняя номинальная зарплата, начисленная в Петербурге за ноябрь 2018 года (это последний месяц, по которому пока есть данные), составила 58 310 рублей. При этом она резко отличается по сферам экономической деятельности.

Больше всего зарабатывают в Петербурге те, кто занят в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем им начисляют (до вычета налогов) 171 658 рублей в месяц. Поясним, что речь идет о сотрудниках нефтяных, газовых и прочих сырьевых компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Меньше всего средняя зарплата у работников почтовой связи и курьеров — 30 528 рублей за ноябрь 2018 года.

Напомним, что в Санкт-Петербурге инфляция в 2018 году составила 3,9%.