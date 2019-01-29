Москва, 29 января, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Офисные работники (бухгалтеры, кадровики, руководители) могут перестать проходить медицинские осмотры. С предложением отменить обязательные предварительные и периодические обследования у специалистов выступило Министерство труда РФ.

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В настоящее время ведомство разрабатывает проект соответствующих поправок в законодательство. Напомним, на сегодня в соответствии с пунктом 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340−03 все офисные работники, которые трудятся за компьютером 50% рабочего времени и больше, должны проходить обязательные медосмотры за счёт работодателя. При этом не имеет значения, занят работник полный рабочий день или нет. Осмотры проводятся один раз в два года у невролога и офтальмолога. На время прохождения медосмотров за работниками сохраняются место работы и средний заработок.

Однако в Минтруде считают, что работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Поэтому, как следует из документа ведомства, планируется «отмена избыточных требований в части необходимости проведения» медосмотров. Соответствующие изменения должны вступить в силу уже в августе 2019 года.