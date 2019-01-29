Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Объём производства автомобилей на санкт-петербургских заводах Hyundai, Nissan и Toyota в декабре 2018 года составил 32,6 тысячи единиц, что на 4,8% превышает показатель в аналогичном периоде предыдущего года. Однако он существенно меньше темпа роста объёма производства, показанного в ноябре (17%), следует из данных Петростата.

Производство автомобилей

Всего в 2018 году предприятия Санкт-Петербурга собрали 376,7 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 8,5% превышает показатель 2017 года. Ранее эксперты прогнозировали, в отчётном периоде темп роста может превысить отметку в 10%. Для сравнения: в 2017 году выпуск машин увеличился на 23,1%.

В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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