Пекин, 29 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Обвинения, которые Соединённые Штаты выдвинули против компании Huawei, являются политически мотивированными. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Китая.

Тюрьма США

В Пекине считают, что обвинения, предъявленные китайской корпорации, не что иное, как попытка «очернить» и задушить бизнес Huawei в США, пишет РИА Новости. Однако мириться с таким положением дел Китай не намерен и будет решительно отстаивать интересы своих компаний.

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Генпрокуратура США официально обвинила Huawei по 20 пунктам

Также в МИД КНР призвали США отменить запрос на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована 5 декабря 2018 года. Причиной ареста стали якобы незаконные транзакции через британский банк HSBC, которые проводила компания Huawei.

28 января министерство юстиции Соединенных Штатов официально предъявило обвинения китайской компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях. Уточняется, что обвинения телекоммуникационного гиганта и его партнёров выдвинуты по почти 20 пунктам.

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Китай заявил о «серьезной ошибке» США из-за скандала с Huawei

В частности, по данным минюста, с 2012 года дочерние структуры китайской компании пытались получить данные у компании T-Mobile. Кроме того, сотрудники компании в Нью-Йорке обвиняются в отмывании средств и мошенничестве. Кроме того, китайскую компанию обвинили в нарушении санкционных запретов, наложенных американцами на Иран.