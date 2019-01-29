Казань, 29 января, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Крупнейшая инвестиционная компания России, которая десять лет назад вложилась в строительство первого казино игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае, расписалась в своей финансовой несостоятельности. В Арбитражный суд Татарии поступил иск от ООО «Роял Тайм Групп», в котором оно просит признать себя банкротом в связи с невозможностью выплатить долги на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск компания подала 25 января 2019 года, сумма исковых требований — 1 531 768 468,8 рубля. Единственным владельцем ООО на сегодня является кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD, уставный капитал — 101 млн рублей. В компании, позиционирующей себя как инвестор для различных сфер бизнеса в России и за её пределами, по данным с официального сайта, работает свыше 8 тыс. сотрудников.

«Компания владеет крупными развлекательными и игорными центрами, а также ресторанами на территории России, большая часть которых находится в собственном оперировании и построена силами собственной строительной группы», — уточняется на сайте.

Генеральный директор ООО с сентября 2018 года — Олег Гаврилов (владелец казанской компании «Арбитриум», специализирующейся в области права).

В конце мая 2018 года Арбитражный суд РТ признал банкротом бывшего генерального директора ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова, введя в отношении него процедуру реализации имущества. Таймасов сам инициировал собственное банкротство. К тому моменту у него было пятеро кредиторов, а сумма просроченного долга превышала 203,5 млн рублей. 18 января 2019 года срок реализации имущества Таймасова продлили до 15 апреля 2019 года.

Отдельным иском ООО «Роял Тайм Групп» пытается оспорить договор поручительства, который был заключён с банкротом ПАО «ИнтехБанк» по долгам бизнесмена. Слушания по спору назначены на 5 февраля.

Помимо этого, как ранее сообщало ИА REGNUM, обанкроченное весной 2017 года ПАО «Татфондбанк» пытается обанкротить «дочку» ООО «Роял Тайм Групп» — ООО «Роял Тайм». Иск с суммой претензий 47 419 143,15 рубля был подан 6 декабря 2018 года, но до сих пор не рассмотрен по существу.

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Напомним, в октября 2018 года правительством России приняло решение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити».

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