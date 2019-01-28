Назван новый срок создания стратегического бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 28 января, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Создание нового российского стратегического бомбардировщика по проекту ПАК ДА займет от пяти до семи лет, заявил 28 января журналистам гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.
Телеканал «Звезда» цитирует слова Александра Конюхова о сроках, необходимых для создания стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
«На создание «изделия-80» заложено … пять-семь лет», — цитирует телеканал заявление главы ПАО «Туполев». Уточняется, что «изделие-80» — это заводское обозначение будущего самолета.
При этом сроки создания нового стратегического бомбардировщика гендиректор ПАО «Туполев» сравнил с временем, которое понадобилось для воплощения проекта сверхзвукового авиалайнера Ту-144, на которое понадобилось пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, о начале работ по реализации проекта ПАК ДА было официально объявлено в ноябре 2018-го. Ранее сообщалось, что проект ПАК ДА числится на особом контроле у Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.
Стоит отметить, что боевому самолету, созданному по проекту ПАК ФА, в 2018 году было присвоено обозначение Су-57, и первая партия таких машин должна поступить в состав авиапарка ВКС России.