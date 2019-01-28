Симферополь, 28 января, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Капитан незаконно задержанного украинскими властями российского судна «Норд» Владимир Горбенко пропал. Об этом журналистам 28 января сообщила пресс-секретарь судовладельца сейнера «Норд» Анна Шевелева.

Dpsu.gov.ua Судно «Норд»

«26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации о его местонахождении нет. О каких-то планах перемещения он никому не сообщал, границу в России не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его тоже нет», — отметила Шевелева.

По её словам, адвокаты готовят обращение в суд в связи с исчезновением Горбенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские пограничники незаконно захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. 30 октября семерых моряков обменяли на экипажи украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Несмотря на то, что с Владимира Горбенко были сняты административные ограничения, он не смог покинуть Украину из-за уголовного дела, которое возбудили против него правоохранители. В декабре 2018 года он находился на территории российского посольства.

«Пока стороны договариваются, было принято решение, что он будет в посольстве, чтобы избежать возможного давления со стороны Украины», — сообщала журналистам сенатор Ольга Тимофеева.

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