Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Рост числа зафиксированных нарушений скоростного режима объясняется расширением использования камер и радаров, по той же причине растет и число штрафов за нарушение разметки, а в ближайшем будущем начнет расти и количество штрафов за проезд на красный свет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 января, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя список самых «популярных» в России нарушений ПДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Ранее газета «Коммерсантъ» на основании статистики МВД составила перечень 10 самых распространенных нарушений правил дорожного движения в 2018 году. Первые три места заняли превышение скорости (87,3 млн нарушений, на 26,7% больше, чем годом ранее), несоблюдение требований знаков и разметки (8,6 млн нарушений, на 59,2% больше, чем годом ранее) и проезд на красный свет (4,3 млн нарушений, на 4,8% больше, чем годом ранее).

Также в числе 10 самых распространенных нарушений — езда с непристегнутым ремнем безопасности или без мотошлема (число нарушений выросло), нарушение правил встречного разъезда, езда без полиса ОСАГО, нарушения со стороны пешеходов, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил тонировки и нарушение правил перевозки детей (число нарушений в сравнении с 2017 годом сократилось).

«Рост числа выявленных нарушений скоростного режима объясняется в первую очередь увеличением количества радаров. Их число продолжает расти, поэтому и число штрафов еще несколько лет будет расти. Это не рост нарушений, а рост их выявления — радар за секунду может выявить и двадцать нарушений.

Тем же самым объясняется и заметный рост числа штрафов на нарушение требований знаков и разметки. Рост в полтора раза могли дать только камеры, которые «учатся» видеть такие нарушения. В ближайшем будущем, очевидно, по той же причине станет быстро расти и число выявленных нарушений за проезд на красный свет.

Снижение количества штрафов за чрезмерную тонировку может объясняться, с одной стороны, сокращением количества инспекторов, с другой — тем, что мода на тонировку уже проходит. В отношении правил перевозки детей два года назад было принято решение повысить штрафы до стоимости детского кресла. Нарушение стало экономически нецелесообразным. К тому же детей старше 7 лет разрешили пристегивать обычными ремнями. Все это в сумме и дало снижение показателей», — отметил Александр Холодов.