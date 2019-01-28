Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Компания «Метрострой», с которой власти Санкт-Петербурга разорвали три из четырех контрактов на строительство новых линий метро, объяснила появление судебных исков в адрес компании от городского «Водоканала» и ряда коммерческих структур.

Metrostroy-spb.ru Рабочие в метро

Как сообщили 28 января ИА REGNUM в пресс-службе «Метростроя», «как правило, иски связаны с задержкой оплаты материалов, оборудования и услуг».

«Как только у «Метростроя» появится возможность, все законные требования наших контрагентов будут удовлетворены», — заявили в ОАО «Метрострой».

Ранее сегодня ТАСС сообщило о том, что в Арбитражном суде за один день зарегистрировано шесть исков в отношении «Метростроя»: два от СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и по одному — от четырех частных компаний, на общую сумму более 20 млн рублей. Дата их рассмотрения пока не назначена. Ранее на компанию подали в суд структуры Смольного, отвечающие за строительство объектов транспортной инфраструктуры. «Метрострой» ответил встречными исками.

Напомним, власти Петербурга 21 января 2019 года в одностороннем порядке решили прекратить отношения с «Метростроем», который был генподрядчиком по строительству метро. Уведомления о расторжении трех госконтрактов направлены в адрес компании, четвертый контракт пока остается в силе. Начался поиск новых подрядчиков для достройки объектов подземки.

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«Метрострой» заявил, что в создавшейся ситуации виноват заказчик, который срывал платежи за работы, сообщил, что будет оспаривать разрыв контрактов в суде, и предупредил, что остановка работы под землей может привести к самым тяжелым последствиям.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 января дал поручение вице-губернатору Эдуарду Батанову провести рабочую встречу с руководством структур, занятых при строительстве метро, и принять меры по ликвидации задолженности по заработной плате рабочим. Беглов попросил прокурора Петербурга Сергея Литвиненко принять меры прокурорского реагирования по фактам невыплаты заработной платы метростроителям.

Также Александр Беглов обратился к начальнику ГУ МВД Сергею Умнову с просьбой провести проверку по возможным фактам вывоза технологического оборудования со строительных площадок, занятых «Метростроем», для предотвращения потенциально опасных ситуаций на объектах подземного строительства.