Москва, 28 января, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Торговля личными данными пользователей, на которой, как ожидается, сами пользователи смогут заработать от 15 до 60 тыс. рублей в год — смелое заявление, но не ясен механизм расчета этих цифр, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

geralt Персональные данные

«Продавая свои данные, рядовой гражданин тем самым потеряет контроль над ними, а вот кто действительно сможет легально зарабатывать, так это агрегаторы таких данных — любая компания, в которой регистрируется гражданин, — соцсети, банки и т. д. Они смогут перепродавать данные клиентов и, в зависимости от качества такой базы, получать существенные доходы», — пояснила эксперт.

Информация в современном мире — ценнейший ресурс, на сбор которого тратится колоссальное количество денег, и вот чтобы частично «отбить» эти затраты, недобросовестные компании уже сейчас перепродают данные своих пользователей. В случае принятия законодательных инициатив ФРИИ эти сделки по перепродаже баз перейдут в правовое поле.

«Нахождение в базе у такой компании грозит гражданам РФ потерей спокойствия, назойливой и навязанной рекламой, ненужными предложениями, при этом у гражданина не будет законных оснований для жалоб — ведь он уже «продался».

Маловероятно, что получение 15−60 тыс. рублей в год будет мотивировать пользователей регистрироваться в качестве самозанятых, потому разговоры о росте бюджетных накоплений — лишь повод. Реальная цель — разрешить продажу баз клиентов, и делать это открыто и масштабно, а не в контексте «серых» схем, как это есть сейчас», — высказала свое мнение Прохорова.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить свободный оборот «деперсонализированных» данных на рынке России предложил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), представители которого подготовили проект изменений в закон «Об информации».

Читайте также: Жителям России предложат продавать личную информацию — СМИ