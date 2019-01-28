Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Расклейщики незаконных объявлений об оказании незаконных услуг сексуального характера в Петербурге заклеили своими бумажками рекламные конструкции, на которых размещены архивные фотографии времен блокады Ленинграда.

Https://vk.com/milonov Испорченный плакат о блокаде (цитата со страницы В. Милонова)

Этот социальный проект был осуществлен в городе в преддверии 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На плакатах воспроизведены фотографии из блокадного города, хроника Дороги жизни, а также портреты жителей и защитников Ленинграда.

На кощунство обнаглевшего секс-бизнеса обратил внимание депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия»).

«Для расклейщиков позорных объявлений и их хозяев-тварей нет ничего святого. За организацию борделей только пожизненно, проституток на 10 лет в лагеря. Расклейщикам отрубать руки», — написал возмущенный депутат на своей странице в соцсети.

Добавим, что разнузданность и безнаказанность расклейщиков таких объявлений и их хозяев давно вызывает возмущение петербуржцев. Объявлениями о секс-услугах заклеены остановки общественного транспорта, столбы освещения и рекламные конструкции, ими «расписан» асфальт.

Городские службы и общественные активисты по мере сил устраняют такие объявления, однако ситуация в целом практически не меняется в лучшую сторону.