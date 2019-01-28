Москва, 28 января, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Банк России в рамках бюджетного правила 24 января приобрел для Министерства финансов РФ валюту на сумму 15,56 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Согласно данным Центробанка РФ, с 15 января по 6 февраля Минфин РФ намерен купить валюту на 265,8 млрд рублей. Отмечается, что в указанный период ежедневно ведомство должно было приобретать валюту на 15,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в конце августа 2018 года регулятор приостановил покупку валюты для Минфина РФ, с 15 января 2019 года такие закупки в рамках бюджетного правила были возобновлены.

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