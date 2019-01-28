Пекин, 28 января, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Первый разработанный собственными силами китайский региональный реактивный лайнер ARJ21 вышел на этап полномасштабного функционирования в сотрудничестве с двумя внутренними авиалиниями, сообщили в корпорации COMAC, передает 27 января агентство Синьхуа.

Peng Chen Самолет ARJ21

Авиакомпании Genghis Khan Airlines и Chengdu Airlines подписали рамочное соглашение с компанией COMAC о сотрудничестве в сфере полномасштабной эксплуатации гражданского самолета ARJ21. Сотрудничество включает в себя расширение транспортного рынка, обслуживание лайнера, передачу информации, а также финансовые инвестиции.

Авиалайнер оснащен от 78 до 90 посадочных мест, а радиус полета не превышает 3,7 тыс. км. Кроме того, он способен совершать посадку в горной и равнинной местности. Первый самолет был передан компании Chengdu Airlines в 2015 году. С тех пор, в общей сложности, было передано еще 10 машин, которые перевезли более 230 тыс. пассажиров между более чем 20 городами Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года региональный лайнер ARJ21−700 совершил свой первый демонстративный перелет над водой в провинции Хайнань на самом юге Китая.