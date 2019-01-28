Вашингтон, 28 января, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Ситуация в Соединённых Штатах, которая на сегодняшний день складывается в стране, вызывает недовольство большинства американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого совместно газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

Флаг США

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Рекордное число американцев хочет покинуть США навсегда

Так, развитием ситуации в стране оказались недовольны 63% опрошенных. Граждане считают, что США движутся в неверном направлении, пишет ТАСС. При этом более двух третей опрошенных, говоря о происходящем в настоящее время в США, характеризовали его негативно: как «катастрофу», «ухудшение», «беспорядок», «тяжёлые времена».

Опрос проводился с 20 по 23 января 2019 года. Участие в нём приняли 900 граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, она сегодняшний день, согласно данным соцопроса Центра исследований американской политики при Гарвардском университете, проведенного вместе с Harris Insights & Analytics, большинство американских избирателей не хотят вновь видеть главой государства нынешнего президента страны Дональда Трампа. О готовности поддержать его на выборах в 2020 году заявили 36% респондентов. Ещё 43% опрошенных намерены отдать голос за кандидата-демократа, имя которого определится по итогам праймериз.