Ла-Пас, 28 января, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Действующий президент Боливии Эво Моралес выиграл первые в истории страны праймериз и станет кандидатом в президенты от партии «Движение к социализму» (MAS) на очередных выборах, пишет боливийская газета El Deber.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Голосование 27 января отметилось низкой явкой. Лишь 36,5% членов партии Моралеса MAS воспользовались своим избирательным правом. Из них 89,6% проголосовали за то, чтобы Эво Моралес стал кандидатом в президенты, а Альваро Гарсия Линера — кандидатом в вице-президенты. Такие данные были представлены после обработки 94,3% бюллетеней.

В выборах приняли участие девять партий, в том числе шесть оппозиционных. Оппозиция призывала своих сторонников проигнорировать праймериз, протестуя против выдвижения Моралеса на четвертый президентский срок. Явка сторонников оппозиционных партий составила менее 10%.

Всеобщие выборы в Боливии пройдут в октябре 2019 года. Конституция страны позволяет стоять одному и тому же лицу во главе государства лишь два срока подряд, но поскольку изменения в Основном законе вступили в силу во время второго президентства Моралеса, его первый срок не был засчитан. Для выдвижения в четвертый раз ему потребовалось специальное разрешение Высшего избирательного суда.